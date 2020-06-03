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Фотограф показала красу Фарерських островів: захопливі кадри

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Краса Фарер - фото 1
Краса Фарер / instagram.com/rannvajoensen

Талановита фотограф показує особливі місця Фарерських островів, які кожного року захоплюють серця мільйонів мандрівників. Це варто побачити!

Знайомтесь, Раннва Йонсен (Rannvá Joensen) – молода фотограф, яка мешкає та працює на Фарерах. Їм випала нагода жити та вивчати кінематограф у Данії, але після цього вона повернулась додому. Причиною стало не лише бажання втекти від шаленого ритму міст, а й любов до розкішних пейзажів.

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Тому не дивно, що зараз Раннва стала доволі популярною в соцмережі Instagram, де у неї майже 50 тисяч підписників. А все завдяки ефектним знімкам Фарерських островів, які надихають мандрувати і досліджувати світ.

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Фотограф показала красу Фарерських островів: захопливі кадри - фото 407973

Фотограф показала красу Фарерських островів: захопливі кадри - фото 407974

Фотограф показала красу Фарерських островів: захопливі кадри - фото 407975

Фотограф показала красу Фарерських островів: захопливі кадри - фото 407976

Фотограф показала красу Фарерських островів: захопливі кадри - фото 407977

Фотограф показала красу Фарерських островів: захопливі кадри - фото 407978

Джерело всіх фото: instagram.com/rannvajoensen

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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