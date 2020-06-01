Мрія кожного: відео з лагуни у Бразилії підкорило мережу

Часто у топах інтернету опиняються не лише найобговорюваніші теми, котики та відверті фото, а й красиві місця з різних куточків світу. А під час карантину такі кадри хоча б трішки гріють душу. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком FLcitizen поділився захопливим відео з лагуни у Бразилії, яке за короткий час піднялось у тренди мережі. Всього за 8 годин допис побачили понад 43 тисячі переглядів та майже 600 коментарів.

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А все тому, що на записі можна побачити ідеальний пісок і не менш ідеально чисту лагуну, в яку весело стрибає чоловік. Відзначається, що така краса у Національному парку Ленсойс-Мараньєнсіс (Lençóis Maranhenses National Park) у північній Бразилії.

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