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Німецьке місто створило свою віртуальну копію, щоб врятувати туризм

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Німецьке місто створило свою віртуальну копію, щоб врятувати туризм - фото 1

Уряд німецького міста Херренберг вирішив врятувати туристичну галузь за допомогою VR-технологій. У міста з'явився цифровий близнюк, де зовсім скоро зможуть погуляти туристи.

У VR-копії відображені всі особливості рельєфу міста і є навіть реалістичні моделі руху вітру. А місцеві жителі в спеціальному додатку можуть залишати свої думки про місця Херренбергу, щоб зорієнтувати туристів, в яких районах може бути небезпечно, які пам'ятки вони вважають переоціненими і так дал.

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"У нас дуже гарний центр, так що люди зможуть досліджувати його з окулярами віртуальної реальності, перш ніж приїдуть в реальний Херренберг", – каже радник мера Микола Рейт.

Німецьке місто створило свою віртуальну копію, щоб врятувати туризм - фото 407844

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Джерело: thenextweb
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