Фото затопленого японського метро розбурхало мережу

У мережі активно коментують знімок з японського метро після повені. І причиною є не сама стихія, а стиль та правила життя японців.

На платформі Reddit користувач з ніком Ordner поділився фото із затопленої станції метро в Японії. За лічені години допис зібрав понад 35 тисяч переглядів та майже тисячу коментарів. І це не співчуття через стихійне лихо, а захват культурою та стилем життя самих японців.

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"Жодного сміття, пластикових пляшок, сигарет чи непотребу. Повінь в Японії наче басейн...", – відзначив автор. І чимало коментаторів з них погодились. Дехто навіть поділився власними враженнями від поїздок до Токіо, зізнавшись, що вперше за життя бачив, як миють поручні ескалатора в аеропорту.

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