Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Великі Вуйки Хелловін

Фото затопленого японського метро розбурхало мережу

  • 6
Японське метро - фото 1
Японське метро

У мережі активно коментують знімок з японського метро після повені. І причиною є не сама стихія, а стиль та правила життя японців.

На платформі Reddit користувач з ніком Ordner поділився фото із затопленої станції метро в Японії. За лічені години допис зібрав понад 35 тисяч переглядів та майже тисячу коментарів. І це не співчуття через стихійне лихо, а захват культурою та стилем життя самих японців.

І ще: Як виглядають найдивніші та безглузді будинки у Бельгії: фото

"Жодного сміття, пластикових пляшок, сигарет чи непотребу. Повінь в Японії наче басейн...", – відзначив автор. І чимало коментаторів з них погодились. Дехто навіть поділився власними враженнями від поїздок до Токіо, зізнавшись, що вперше за життя бачив, як миють поручні ескалатора в аеропорту.

No rubbish, plastic bottles, cigarette buds or debris. Flood in Japan is like a swimming pool... from r/interestingasfuck

Читайте також: Пара перетворила старий корабель у сучасний плавучий дім

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: українка Ярослава Магучіх, яка стала найкращою юною спортсменкою Європи
  • 27 жовтня, 17:50
  • 272
Як змінилися актори фільму Американський пиріг
  • 25 жовтня, 16:42
  • 1050
Гороскоп на цей тиждень 28 жовтня – 3 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку
  • 27 жовтня, 13:50
  • 358
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Японія