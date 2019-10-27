На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Пара перетворила старий корабель у сучасний плавучий дім
-
- 9
Будинками на колесах сьогодні навряд чи когось можна здивувати, однак ця пара зуміла зробити зі старого судна стильне помешкання на воді. Зацініть!
Знайомтесь, Джим І Рут Робертс – креативне подружжя, яке кілька років тому придбало старенький корабель PS Julie Fay, який ледве тримався на плаву. Попри те, що їм довелось переправити судно на 1400 км по ріці від продавця у Вікторії до необхідного місця на річці Мюррей у Південній Австралії, старенький кораблик все ж отримав нове життя.
І ще: Унікальне місто-сад, побудований біля Копенгагена
До слова, подружжя зовсім не мало досвіду ні керування, ні роботи з такими суднами, але на допомогу прийшли друзі. Через 20 днів почалась реконструкція тривалістю у рік, але результат того вартував: лише ззовні корабель виглядає доволі старим, а всередині зі стильним дизайном є все необхідне для сучасної людини. Тут є кондиціонер, холодильник, посудомийка і навіть wi-fi. До того ж, пара вирішила здавати міні-готель на Airbnb. Одна ніч тут обійдеться у 195 доларів, а рейтинг незвичайного помешкання має 4,9 зірочки із 5.
Джерело фото: Airbnb
Читайте також: Нічна Венеція у яскравих знімках: дух перехоплює
-
12:54В Оксфорді студентам заборонили плескати в долоні, і ось чому
-
12:25Пара перетворила старий корабель у сучасний плавучий дім
-
11:56Чому на вихідних виникає тривожність і паніка
-
11:26Електрокар Монатіка і маршрутка Нікітюк: підбірка зіркових автолюбителів
-
10:52Як любов до кіно впливає на старіння: незвичайне дослідження
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
10:26Сексуальна Кендалл Дженнер показала публіці свої сідниці (фото)
-
09:53Погода в Україні 27 жовтня: останній теплий день
-
09:22Картинки з Днем автомобіліста 2019: вітальні листівки, відкритки і фото
-
08:565 хитрощів, які зроблять м'ясо смачнішим
-
08:33Ці напої допоможуть вам легко прокидатися зранку
-
08:13Так виглядає найрозкішніший Mercedes G-class
-
04:30Точний час в Києві: яка зараз година в Україні – онлайн годинник
- 26 жовтня
-
21:15З архіву Плейбой: найвідоміші обкладинки журналу (18+)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:4527 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:175 найпоширеніших міфів про гаджети, в які не варто більше вірити
-
19:44Стало відомо, яку зарплату хочуть українці
-
19:17Ці абсурдні фото звичайних речей підкорили мережу
-
18:4520 голлівудських зірок, які зіграли в серіалі Друзі
-
18:15Гороскоп на 27 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47Переведення годинника в жовтні 2019: як полегшити перехід на зимовий час
-
16:434 фрази, які використовують лише маніпулятори
-
16:16Кому не варто робити популярну вправу "планка"
-
15:44Як з одного яйця зробити п'ять яєчень: майже магія
-
11:26Електрокар Монатіка і маршрутка Нікітюк: підбірка зіркових автолюбителів
-
09:22Картинки з Днем автомобіліста 2019: вітальні листівки, відкритки і фото
-
04:30Точний час в Києві: яка зараз година в Україні – онлайн годинник
- 26 жовтня
-
21:15З архіву Плейбой: найвідоміші обкладинки журналу (18+)
-
18:4520 голлівудських зірок, які зіграли в серіалі Друзі
-
16:434 фрази, які використовують лише маніпулятори
-
14:21Що робити, якщо потіють вікна в машині?
-
12:10Названі найстрашніші серіали за всю історію кіно
-
08:15Не працюють склопідіймачі в авто: що варто зробити
- 25 жовтня
-
20:14Культові трилери-детективи, від яких мороз по шкірі
-
16:42Як змінилися актори фільму Американський пиріг
-
14:43Як зробити "антидощ" для машини своїми руками: корисний лайфхак для водіїв
-
12:15Водійські права та техпаспорт в смартфоні: як завантажити документи
-
09:51Анастасія Субота – Міс Україна Всесвіт 2019: біографія і звабливі фото рудоволосої красуні
-
08:25Банкнота в 1000 гривень надійшла в обіг: як виглядає нова купюра
-
07:17Погода в Україні 25 жовтня: слабкий вітер і тумани
- 24 жовтня
-
21:31ДИНАМО – КОПЕНГАГЕН: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи
-
19:30Київ у тумані: добірка приголомшливих фото смогу над столицею
-
17:34Скільки коштують квартири в містах України: де найдорожче і найдешевше купити житло
-
16:53Хлопець з'їв величезний бургер і став героєм смішних жартів: подивіться на його обличчя
-
15:15Як і про що ми думаємо: 5 книг, які змусять замислитися
-
12:52ТНМК – Великі Вуйки: слухай саундтрек до комедійного серіалу
-
10:30Навчальні мультфільми англійською мовою: ТОП 5 мультиків для дітей
-
08:50Варто знати кожному: ось чому шкідливо спалювати траву
-
07:29Погода в Україні 24 жовтня: тумани і останні теплі дні