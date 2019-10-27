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Пара перетворила старий корабель у сучасний плавучий дім

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Старе судно стало сучасним житло на плаву - фото 1
Старе судно стало сучасним житло на плаву / Airbnb

Будинками на колесах сьогодні навряд чи когось можна здивувати, однак ця пара зуміла зробити зі старого судна стильне помешкання на воді. Зацініть!

Знайомтесь, Джим І Рут Робертс – креативне подружжя, яке кілька років тому придбало старенький корабель PS Julie Fay, який ледве тримався на плаву. Попри те, що їм довелось переправити судно на 1400 км по ріці від продавця у Вікторії до необхідного місця на річці Мюррей у Південній Австралії, старенький кораблик все ж отримав нове життя.

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До слова, подружжя зовсім не мало досвіду ні керування, ні роботи з такими суднами, але на допомогу прийшли друзі. Через 20 днів почалась реконструкція тривалістю у рік, але результат того вартував: лише ззовні корабель виглядає доволі старим, а всередині зі стильним дизайном є все необхідне для сучасної людини. Тут є кондиціонер, холодильник, посудомийка і навіть wi-fi. До того ж, пара вирішила здавати міні-готель на Airbnb. Одна ніч тут обійдеться у 195 доларів, а рейтинг незвичайного помешкання має 4,9 зірочки із 5.

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Пара перетворила старий корабель у сучасний плавучий дім - фото 364050

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Пара перетворила старий корабель у сучасний плавучий дім - фото 364052

Пара перетворила старий корабель у сучасний плавучий дім - фото 364053

Пара перетворила старий корабель у сучасний плавучий дім - фото 364054

Пара перетворила старий корабель у сучасний плавучий дім - фото 364055

Пара перетворила старий корабель у сучасний плавучий дім - фото 364056

Пара перетворила старий корабель у сучасний плавучий дім - фото 364057

Пара перетворила старий корабель у сучасний плавучий дім - фото 364058

Пара перетворила старий корабель у сучасний плавучий дім - фото 364059

Пара перетворила старий корабель у сучасний плавучий дім - фото 364060

Пара перетворила старий корабель у сучасний плавучий дім - фото 364061

Джерело фото: Airbnb

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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