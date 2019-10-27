Пара перетворила старий корабель у сучасний плавучий дім

Будинками на колесах сьогодні навряд чи когось можна здивувати, однак ця пара зуміла зробити зі старого судна стильне помешкання на воді. Зацініть!

Знайомтесь, Джим І Рут Робертс – креативне подружжя, яке кілька років тому придбало старенький корабель PS Julie Fay, який ледве тримався на плаву. Попри те, що їм довелось переправити судно на 1400 км по ріці від продавця у Вікторії до необхідного місця на річці Мюррей у Південній Австралії, старенький кораблик все ж отримав нове життя.

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До слова, подружжя зовсім не мало досвіду ні керування, ні роботи з такими суднами, але на допомогу прийшли друзі. Через 20 днів почалась реконструкція тривалістю у рік, але результат того вартував: лише ззовні корабель виглядає доволі старим, а всередині зі стильним дизайном є все необхідне для сучасної людини. Тут є кондиціонер, холодильник, посудомийка і навіть wi-fi. До того ж, пара вирішила здавати міні-готель на Airbnb. Одна ніч тут обійдеться у 195 доларів, а рейтинг незвичайного помешкання має 4,9 зірочки із 5.

Джерело фото: Airbnb

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