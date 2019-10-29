Як виглядають найдивніші та безглузді будинки у Бельгії: фото

Бельгія має не лише захопливу архітектуру та культуру, а й справді дивні споруди, які викликають чимало питань. Саме для них в мережі створили окрему сторінку, адже такі диво-помешкання здивують кожного!

Навіть в країнах з особливими поглядами на архітектуру та красу споруд бувають винятки із правил. Тому креативний бельгієць із чудовим відчуттям самоіронії створив окремий профіль в соцмережі Instagram під назвою "uglybelgianhouses" (огидні бельгійські будинки). Не важко здогадатись, що саме там публікує чоловік. Щоправда, деякі споруди викликають надто багато питань, а деякі – просто дивують.

І ще: Пара перетворила старий корабель у сучасний плавучий дім

Джерело всіх фото: instagram.com/uglybelgianhouses

Читайте також: Унікальне місто-сад, побудований біля Копенгагена