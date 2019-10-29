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Як виглядають найдивніші та безглузді будинки у Бельгії: фото

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Божевільні будинки у Бельгії - фото 1
Божевільні будинки у Бельгії / instagram.com/uglybelgianhouses

Бельгія має не лише захопливу архітектуру та культуру, а й справді дивні споруди, які викликають чимало питань. Саме для них в мережі створили окрему сторінку, адже такі диво-помешкання здивують кожного!

Навіть в країнах з особливими поглядами на архітектуру та красу споруд бувають винятки із правил. Тому креативний бельгієць із чудовим відчуттям самоіронії створив окремий профіль в соцмережі Instagram під назвою "uglybelgianhouses" (огидні бельгійські будинки). Не важко здогадатись, що саме там публікує чоловік. Щоправда, деякі споруди викликають надто багато питань, а деякі – просто дивують.

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Як виглядають найдивніші та безглузді будинки у Бельгії: фото - фото 364406

Як виглядають найдивніші та безглузді будинки у Бельгії: фото - фото 364407

Як виглядають найдивніші та безглузді будинки у Бельгії: фото - фото 364408

Як виглядають найдивніші та безглузді будинки у Бельгії: фото - фото 364409

Як виглядають найдивніші та безглузді будинки у Бельгії: фото - фото 364410

Як виглядають найдивніші та безглузді будинки у Бельгії: фото - фото 364411

Як виглядають найдивніші та безглузді будинки у Бельгії: фото - фото 364412

Як виглядають найдивніші та безглузді будинки у Бельгії: фото - фото 364413

Як виглядають найдивніші та безглузді будинки у Бельгії: фото - фото 364414

Як виглядають найдивніші та безглузді будинки у Бельгії: фото - фото 364415

Як виглядають найдивніші та безглузді будинки у Бельгії: фото - фото 364416

Як виглядають найдивніші та безглузді будинки у Бельгії: фото - фото 364417

Як виглядають найдивніші та безглузді будинки у Бельгії: фото - фото 364418

Як виглядають найдивніші та безглузді будинки у Бельгії: фото - фото 364419

Як виглядають найдивніші та безглузді будинки у Бельгії: фото - фото 364420

Як виглядають найдивніші та безглузді будинки у Бельгії: фото - фото 364421

Джерело всіх фото: instagram.com/uglybelgianhouses

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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