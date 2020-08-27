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Фото їжі на шкільній вечірці змусило пожаліти вчителів
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Хлопець показав в мережі шматочок піци на одній зі шкільних вечірок і це змусило сміятись та сумувати водночас. Здається, це фото дуже яскраво показує зарплату вчителів.
Користувач Twitter з ніком Byron Buxton Stan|Bomba SZN поділився фото їжі на вечірці у школі, чим підняв тему дуже маленьких зарплат у вчителів. За кілька днів допис хлопця став вірусним, адже засоромив колишніх школярів, які сміялись над ініціативами викладачів з бюджетними вечірками. Все тому, що люди й не підозрювали, що за всі смаколики та не тільки вчителям доводиться платити з власної кишені, адже у школі не передбачено окремий бюджет для таких розваг.
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У коментарях також з'явились і самі викладачі, які розповіли, як складно було організувати хоча б маленьке свято, адже на великі класи можна було витратити близько 500 доларів за рік. І це лише на шматочок піци та склянку соку для одного учня під час такої вечірки. Також викладачам доводилось купувати різдвяні подарунки, книжки, прикрашати класи і навіть папір для завдань. Але їм все одно було це в радість, адже зараз і вони, і діти згадують про таке із теплом.
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