Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Фото їжі на шкільній вечірці змусило пожаліти вчителів

  • 31
Фото з шкільної вечірки сталов вірусним - фото 1
Фото з шкільної вечірки сталов вірусним

Хлопець показав в мережі шматочок піци на одній зі шкільних вечірок і це змусило сміятись та сумувати водночас. Здається, це фото дуже яскраво показує зарплату вчителів.

Користувач Twitter з ніком Byron Buxton Stan|Bomba SZN поділився фото їжі на вечірці у школі, чим підняв тему дуже маленьких зарплат у вчителів. За кілька днів допис хлопця став вірусним, адже засоромив колишніх школярів, які сміялись над ініціативами викладачів з бюджетними вечірками. Все тому, що люди й не підозрювали, що за всі смаколики та не тільки вчителям доводиться платити з власної кишені, адже у школі не передбачено окремий бюджет для таких розваг.

І ще: Як насправді уроки музики впливають на дітей

У коментарях також з'явились і самі викладачі, які розповіли, як складно було організувати хоча б маленьке свято, адже на великі класи можна було витратити близько 500 доларів за рік. І це лише на шматочок піци та склянку соку для одного учня під час такої вечірки. Також викладачам доводилось купувати різдвяні подарунки, книжки, прикрашати класи і навіть папір для завдань. Але їм все одно було це в радість, адже зараз і вони, і діти згадують про таке із теплом.

Читайте також: Жорсткі правила для продавців одягу в Сінгапурі шокували мережу

Джерело: medialeaks
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток
  • 20 серпня, 15:00
  • 2165
Місто котів і щасливих людей: як самостійно організувати подорож до Стамбула
  • 23 серпня, 12:23
  • 510
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2488431
Загрузка...
Новини