Жорсткі правила для продавців одягу в Сінгапурі шокували мережу

Колишні працівниці мережі магазинів стильного одягу в Сінгапурі розповіли про те, які правила та покарання вигадало для них керівництво. І ця історія шокує!

Сінгапурська мережа бутиків Southaven відзначається тепер не лише модним вбранням, яке можуть придбати покупці, а й дуже жорсткими правилами для персоналу. І штрафи в цій історії можна було отримати навіть за неправильні рухи.

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Колишні працівниці розповіли, що їх могли оштрафувати за те, що вони не достатньо швидко приносили воду з примірочних, забували наповнити чайник, доторкались до будь-якої частини дверей на складі, окрім ручки. Грошове стягнення коливалось від 1 до 5 доларів. Деякі дівчата вже за перші кілька місяців роботи могли отримати мінус на кількасот доларів.

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Але це не єдине, за що керівництво карало співробітників. У них був спільний чат, де дівчата мали регулярно звітувати про свою вагу. Якщо хтось набирав зайвий кілограм, то вже не міг працювати у залі і йшов на склад.

Не варто забувати і про робочу форму, за яку доводилось платити, якщо вона зносилась. Але не лише фінансово контролювали працівників, адже ті, хто не міг виконати тижневий план щодо продажу, повинен був зробити 200 присідань.

До слова, триває робочий день у магазині понад 12 годин із перервами по 10-20 хвилин на трапезу. Не важко здогадатись, що за обов'язкові додаткові зміни дівчатам ніхто не платив.

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