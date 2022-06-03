Британські монархи сидять так: названо особливе правило для жінок королівської сім'ї

Королівська родина має чимало правил етикету, яких повинна дотримуватись на всіх офіційних заходах. А нещодавно стало відомо про особливе правило щодо жіночих ніг. За цим суворо стежить навіть сама королева Єлизавета II, яка править рівно 70 років.

Ні для кого не таємниця, що для членів британської родини монархів є чимало вимог та правил. Але одна сувора рекомендація стосується саме жінок знаменитої родини, а точніше їхніх ніг. За словами радниці з етикету Ліз Вайс, дружини принців Меган Маркл та Кейт Міддлтон точно мають конкретне правило та навіть тренувались для його дотримання після одруження, пише The Mirror.

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Експертка відзначає, що навіть просто уважний спостерігач здатен помітити, як саме сидять представниці королівської родини.

Я впевнена, що їх вчать сидіти. Вони точно не можуть схрестити ноги, і якщо ви бачили фотографії королівських дам, які сидять, у них завжди будуть коліна разом, – пояснює вона.

Звісно ж, інколи і Кейт, і Меган дозволяли собі скласти ноги на бік чи трішки схрестити щиколотки, проте коліна завжди поряд. І якщо це ще не створює особливого дискомфорту на світських заходах, то аналогічне правило існує і для виходу з авто, що вже складніше.

Ти завжди тримаєш коліна разом. Ти не робиш нічого, що змусить спідницю піднятися. Отже, вихід з автомобіля, безумовно, передбачає поворот та витягування ніг з автомобіля, щоб ніколи не було непривабливого оголення ноги, – зазначає Ліз Вайс.

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