Що в сумці у королеви: Єлизавета II знялась в кумедному відео з ведмедиком Паддінгтоном

Концерт до 70-ліття правління королеви Єлизавети II пройшов зі справжнім розмахом, а відкривав його веселий скетч про монарха та героя мультфільмів Ведмедика Паддінгтона. Звісно ж, ролик зняли завчасно, але він все одно змушує усміхатись.

Хоч Єлизавета II особисто не була присутня на ювілейному концерті до 70-річчя свого правління, але стежила за ним по телевізора з Віндзорського замку. Традиційно, шоу почалось з відео з королевою, а також її незвичайним гостем - ведмедиком Паддінгтоном, пише Радіо MAXIMUM.

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Герой мультфільмів завітав до Єлизавети на чаювання, але не надто знається на манерах, тож пив прямісінько з носика та майже нічого не залишив власниці помешкання.

"Може, сендвіч з мармеладом, ваша величносте?, – запитує Паддінгтон, дістаючи з капелюха бутерброд, – Я завжди маю його саме на випадок надзвичайної ситуації.

І тут дивує публіку вже королева, яка бере свою улюблену сумочку бренду Launer та каже: "Я також, тримаю свій тут", після чого справді дістає сендвіч.

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