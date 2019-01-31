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Біль і слава: трейлер фільму з Пенелопою Крус

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Біль і слава: дивитись трейлер онлайн: - фото 1
Біль і слава: дивитись трейлер онлайн:

У мережі з'явився трейлер до нового кіно "Біль і слава" (DOLOR Y GLORIA), де головні ролі зіграли Антоніо Бандерас та Пенелопа Крус. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Іспанський підрозділ студії Sony Pictures показав повноцінний трейлер стрічки "Біль і слава" (DOLOR Y GLORIA), прем'єра якого запланована на 22 березня 2019 року.

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Режисерське крісло зайняв Педро Альмодовара, а головні ролі виконали Антоніо Бандерас та Пенелопа Крус. Сюжет стрічки розповідає про кінематографіста, який вже у віці, поступово завершує кар'єру та бачиться з важливими людьми, як у житті, так і у своїх спогадах. Доля підкидає йому сюрпризи та шанс змінити майбутнє.

Біль і слава: дивитись трейлер онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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