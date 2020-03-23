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Ford запатентував нову назву для авто

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Ford запатентував нову назву для авто - фото 1

Американська автомобілебудівна компанія Ford запатентувала нову назву торгової марки. Слово може використовуватися як назва для позашляховиків, кросоверів, пікапів або електромобілів.

Всесвітньо відома автокомпанія в Європі запатентувала нову назву, яка "підходить" як для позашляховиків, так і для електрокарів.

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Відомство з інтелектуальної власності Європейського союзу (EUIPO) зареєструвало патентну заявку від Ford на товарний знак Wolftrak

Відзначається, що автоконцерн вже має схоже слово – Wildtrak, яке застосовується для позначення спеціальних версій пікапа Ranger.

Ford запатентував нову назву для авто - фото 393662
Ford запатентував нову назву для авто - фото 393661
Ford запатентував нову назву для авто - фото 393660

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Джерело: motor1
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