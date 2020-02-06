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Apple планує перетворити iPhone на універсальний ключ для автомобіля

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iPhone або Apple Watch з часом зможуть замінити ключ від авто - фото 1
iPhone або Apple Watch з часом зможуть замінити ключ від авто

У бета-версії мобільної операційної системи iOS 13.4 з'явилася цікава функція, завдяки якій iPhone або "розумний" годинник Apple Watch можна використовувати у ролі безконтактного ключа для автомобіля. Головна умова – наявність NFC. Нова функція виглядає привабливо.

Новий API-інтерфейс CarKey, виявлений в iOS 13.4, передбачає можливість розблокування автомобіля за допомогою iPhone і Apple Watch при наявності в ньому NFC-приймача.

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Під час такої процедури гаджет необхідно тримати поруч. Оскільки активація не вимагає Face ID, є припущення, що розблокувати транспортний засіб можна навіть при вимкненому смартфоні або смарт-годиннику.

З'єднання, згідно з рядками у коді iOS 13.4, працює через додаток Wallet. Додатково буде потрібний фірмовий мобільний клієнт виробника автомобіля. Особливістю функції стало і те, що власник машини може передавати доступ іншим членам сім'ї.

Скоро можна буде не переживати через забуті вдома ключі від машини - фото 384441
Скоро можна буде не переживати через забуті вдома ключі від машини

Схоже, що наразі Apple активно працює з декількома виробниками автомобілів для подальшої інтеграції CarKey. Ймовірно, нова можливість активації транспортного засобу без фізичного ключа з'явиться після виходу фінальної версії iOS 13.4.

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Джерело: 9to5mac
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