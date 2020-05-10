Ford використовує штучний пташиний послід для перевірки фарби

Автоконцерн Ford тестує фарбу на кузові авто за допомогою штучного пташиного посліду. При цьому зразки спеціально зістарюють, щоб наблизитися до максимально реальних умов.

Компанія Ford використовує синтетичний пташиний послід для того, щоб перевірити, наскільки міцним і стійким є лакофарбове покриття. У лабораторії концерну розробили речовину, яка практично повністю відповідає природному аналогу. При цьому можна імітувати кислотність, притаманну різним видам птахів, що мешкають в країнах Європи.

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Синтетичний пташиний послід являє собою спрей, який тестувальники розпилюють на лакофарбові поверхні, після чого піддають їх штучному старінню.

Таким чином імітується літня спека, коли через сонце фарба на авто стає м'якшою, розтягується, а потім, коли остигає, стискається і приклеює послід птахів до кузова.

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