Tesla відклала випуск свого найпопулярнішого автомобіля

Маск розповів, що Tesla Roadster не у пріоритеті компанії

Глава Tesla Ілон Маск оголосив про перенесення ринкового дебюту моделі Roadster на невизначений термін. Точних термінів він назвати не може, оскільки у компанії зараз є пріоритетніші завдання.

Інформація про перенесення термінів запуску серійного виробництва Tesla Roadster спливла під час інтерв'ю Маска зі стендап-коміком Джо Роганом.

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На питання, коли ж можна буде купити електромобіль, глава "Тесли" відповів, що у нього немає точних термінів, оскільки модель не є пріоритетною. Зараз всі зусилля компанії зосереджені на нарощуванні обсягів випуску кросоверів Model Y і будівництві першого європейського заводу Tesla неподалік Берліна.

Маск порівняв тримоторний родстер з десертом, перед яким належить спробувати ще багато страв. До того ж він натякнув, що перед "родстером" у серію піде пікап Cybertruck.

Випуск Tesla Roadster відклали на невизначений термін

Нагадаємо, що прототип Tesla Roadster показали у листопаді 2017 року. Дводверку оснастили трьома електромоторами і тяговою батареєю на 250 кіловат-годин, які здатні розганяти машину до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) за 1,9 секунди. Сумарна віддача силової установки не розкривається, хоча був відомий крутний момент на колесах з урахуванням передавального числа редуктора – 10 000 Нм.

Пізніше Маск оголосив, що топова модифікація Tesla Roadster отримає якийсь пакет опцій, створених на основі ракетних технологій компанії SpaceX. За попередньою інформацією, частиною набору стануть реактивні прискорювачі "холодного" типу, які зроблять машину трохи швидшою.

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