Ford відкликає 270 тисяч авто: у чому причина

У Ford розповіли про загрозу зникнення механічного зв'язку між важелем КПП і коробкою. Читайте нижче, про які саме моделі авто йдеться.

Компанія Ford відкликає приблизно 270 тисяч автомобілів в Північній Америці через проблеми з автоматичною коробкою передач.

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Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті компанії. У повідомленні йдеться, що існує загроза зникнення механічного зв'язку між важелем КПП і коробкою. При цьому може виникнути ситуація, в якій обраний водієм режим руху не буде відповідати тому, в якому знаходиться коробка. В результаті автомобіль буде рухатися, навіть якщо водій перевів КПП в режим "паркінг".

Відкликання стосується седанів Ford Fusion 2013-2016 років випуску. Ці машини були продані на території США, Канади і Мексики.

Седан Ford Fusion

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