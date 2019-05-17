Верховна Рада продовжила пільговий період розмитнення євроблях

Верховна Рада 16 травня ухвалила у другому читанні і в цілому проект закону №8371 про внесення змін до Податкового кодексу, яким продовжила пільговий період розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації.

Як заявив спікер парламенту Андрій Парубій, законопроект був внесений в зал позачергово, на прохання учасників пікету "євробляхерів", який проходить в Києві.

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Однією з правок передбачено продовження перехідного періоду, після якого з власників авто на іноземній реєстрації будуть стягуватися штрафи за порушення термінів митного оформлення, з 180 до 270 днів. Пільговий період розмитнення закінчувався 24 травня, після чого за керування автомобілем на єврономерах штрафували на суму 170 тисяч гривень.

Верховна Рада #Рада8 прийняла за основу і в цілому #ЗП8371 про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про електронні довірчі послуги" із техніко-юридичними правками https://t.co/dPg5kL6f8R pic.twitter.com/LqVJDQGKBB — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) May 16, 2019

За ухвалення законопроекту проголосували 236 народних депутатів при 226 необхідних. Продовжили пільговий період до 24 серпня.

У період з 22 листопада 2018 по 22 лютого 2019 року УКРІНФОРМ оформила 218 000 транспортних засобів та отримала 13,6 мільярда гривень. З них майже 140 000 – авто з іноземною реєстрацією, які були ввезені в Україну з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил. За їхнє оформлення сплачено майже 8,7 мільярда гривень.

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