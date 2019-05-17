Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Верховна Рада продовжила пільговий період розмитнення євроблях

  • 54
Продовжили пільговий період розмитнення євроблях - фото 1
Продовжили пільговий період розмитнення євроблях / topre

Верховна Рада 16 травня ухвалила у другому читанні і в цілому проект закону №8371 про внесення змін до Податкового кодексу, яким продовжила пільговий період розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації.

Як заявив спікер парламенту Андрій Парубій, законопроект був внесений в зал позачергово, на прохання учасників пікету "євробляхерів", який проходить в Києві.

І ще: Коли ЗНО 2019: дати, графік і календар тестування з різних предметів

Однією з правок передбачено продовження перехідного періоду, після якого з власників авто на іноземній реєстрації будуть стягуватися штрафи за порушення термінів митного оформлення, з 180 до 270 днів. Пільговий період розмитнення закінчувався 24 травня, після чого за керування автомобілем на єврономерах штрафували на суму 170 тисяч гривень.

За ухвалення законопроекту проголосували 236 народних депутатів при 226 необхідних. Продовжили пільговий період до 24 серпня.

У період з 22 листопада 2018 по 22 лютого 2019 року УКРІНФОРМ оформила 218 000 транспортних засобів та отримала 13,6 мільярда гривень. З них майже 140 000 – авто з іноземною реєстрацією, які були ввезені в Україну з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил. За їхнє оформлення сплачено майже 8,7 мільярда гривень.

Читайте також: Україна домовилася про безвіз з популярною туристичною країною

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок у Туреччині: куди піти і що подивитися в античному Сіде
  • 14 травня, 12:23
  • 279
Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 травня 2019 для знаків Зодіаку
  • 12 травня, 15:18
  • 1327
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 460
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна