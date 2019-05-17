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Найстаріший Porsche у світі продадуть на аукціоні

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Porsche Type 64 зберіг трансмісію, двигун і підвіску донорського KdF-Wagen - фото 1
Porsche Type 64 зберіг трансмісію, двигун і підвіску донорського KdF-Wagen / Motor Authority

Аукціонний будинок Sotheby's виставить на серпневі торги в Монтереї єдиний екземпляр найпершого Porsche Type 64. Автомобіль розробили в 1939 році на замовлення Volkswagen.

Авто зконструювали для перегонів Берлін Рим, які так і не відбулися через війну. 1500-кілометровий марафон мав стати своєрідною рекламної мережі німецьких швидкісних автомагістралей – автобанів – а також частиною святкування виходу на ринок моделі KdF-Wagen.

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Автомобіль отримав внутрішню назву Type 64, а його розробка велася тією ж групою інженерів, що через кілька років створили Porsche 356.

Porsche Type 64 зберіг трансмісію, двигун і підвіску донорського KdF-Wagen, але отримав повністю новий кузов з авіаційного алюмінію з аеродинамічними накладками коліс. Потужність стокової опозитної четвірки була збільшена з 24 до 32 кінських сил. Після офіційного оголошення війни єдиний зібраний екземпляр Type 64 перейшов у власність Німецького трудового фронту, а сам проект згорнули.

Найстаріший Porsche, що зберігся - фото 327858
Найстаріший Porsche, що зберігся

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Джерело: techtimes
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