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Citroen представила 9-місний електромобіль
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У родині електромобілів Citroen – чергове поповнення. Французька компанія Citroen показала новий повністю електричний мінівен Citroеn е-SpaceTourer.
Завдяки широким можливостям трансформації салону, новинка здатна взяти "на борт" від 5 до 9 осіб. Автомобіль побудований на базі добре знайомій моделі SpaceTourer, але на відміну від інших представників сімейства, пересувається виключно на електриці.
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Автомобіль оснащений 136-сильним електромотором, який має крутний момент 260 Нм. Літій-іонна батарея місткістю 50 кВтг складається з 18 осередків. За запевненням творців, мінівен здатний подолати до 230 км. Компанія надає гарантію на батарею на 8 років або 160 тисяч км пробігу.
Водій може вибрати один з трьох режимів роботи силового агрегату: Eco, Normal і Power. У режимі Normal система надає 80 кВт потужності і 210 Нм моменту. Це дозволяє забезпечити ідеальний баланс між запасом ходу і динамікою. В режимі Eco віддача знижена до 60 кВт і 190 Нм, а енергоспоживання мінімізовано для досягнення максимальної дистанції пробігу. У режимі Power силова установка надає максимально можливу віддачу мотора (100 кВт/260 Нм). Але незалежно від обраного режиму, максимальна швидкість обмежена на позначці 130 км/год.
Заряджати батарею можна від звичайної розетки, за допомогою зарядного пристрою Wallbox 7,4 кВт (близько 8 годин) або на "швидкій" зарядці – 80% заряду за 30 хвилин.
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