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Ford готує новий потужний Mustang Shelby

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Shelby GT500 має базову конфігурацію без додаткового комплекту - фото 1
Shelby GT500 має базову конфігурацію без додаткового комплекту / Motor Authority

Американський концерн Ford планує встановити у культову модель Ford Mustang Shelby GT500 двигун, потужність якого перевищить 700 кінських сил!

На відео зняли Ford Mustang Shelby GT500. Певне уявлення про новинку ми вже можемо сформувати і однозначно сказати, що це буде найбільш вражаючий маслкар в історії моделі!

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Представник компанії повідомляє, що під капотом 5,2-літровий V8 з наддувом, який має віддачу в 700 к.с. Але ми знаємо, що інженери все ще працюють над силовою установкою і шукають способи підвищити потужність.

Показаний на Ford Nationals 2019 Shelby GT500 має базову конфігурацію без додаткового комплекту Carbon Fibre Track, а значить карбонових деталей тут немає, але вони з'являться у дорожчих версіях. Загальна аеродинаміка кузова була доопрацьована і доведена до ідеальної, а кузов придбав збільшену жорсткість, завдяки використанню магнію в складі металу, щоб той залишався легким і міцним.

Ford Mustang Shelby - фото 332982
Ford Mustang Shelby

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Джерело: carscoops
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