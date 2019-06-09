Електрокари Rivian будуть заряджатися один від одного

Електричні позашляховики Rivian зможуть заряджатися один від одного. Крім цього, компанія запатентувала ще одне рішення, яке дозволить збільшити пробіг на одному заряді, розповів в інтерв'ю західним журналістам генеральний директор Rivian Роберт Скеріндж.

Rivian позиціонує свої електрокари, як «машини для пригод», тому розробники передбачили можливість зарядки автомобілів один від одного, повідомив Скеріндж виданню The Drive. Це може стати в пригоді, якщо поблизу немає зарядних станцій, наприклад, у сільській місцевості або на території національного парку.

І ще: Компанія ZF продемонструвала зовнішні подушки безпеки: відео

До того ж Rivian запатентувала систему знімних модульних допоміжних батарей. Їх можна буде встановити в кузові пікапа, куди виведені контактні роз'єми і контури системи охолодження. У патентній заявці описана установка як вертикального, так і горизонтального блоку акумуляторів.

Поки Rivian розкрив дві моделі – близнюків R1S і R1T. Обидва оснащені чотирма електромоторами сумарною потужністю 760 кінських сил і на одній зарядці здатні проїхати 645 кілометрів. Третьою моделлю Rivian стане електричний хетчбек у стилі машин для ралі-кросу.

Читайте також: Ferrari 612 Scaglietti перетворили на купе-універсал