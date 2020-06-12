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Як виглядає Ford за 1700 доларів, на якому ніхто не їздив
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Концептуальний Ford Via Ghia – унікальний транспортний засіб з 1989 року. Автомобіль демонстрував візуальний напрям, в якому припускали розвиток модельного ряду Ford. Тепер авто продають за 1700 доларів.
Ford Via вже виповнився 31 рік, але за цей час на машині ніхто не їздив. Цей екземпляр належить до категорії концептів, які призначені для ознайомлення з дизайном. Силова установка в таких випадках просто не потрібна. Тому тут немає двигуна і КПП.
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У цього незвичайного Ford немає багатьох технічних компонентів, але кузов і салон опрацьовані досить ретельно. Всередині навіть є імітація кнопок, перемикачів і важеля коробки передач.
Таким чином, їздити на автомобілі неможливо. Це не транспортний засіб повною мірою. Але за невелику суму можна стати володарем унікального концепт-кара, виготовленого у єдиному екземплярі.
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