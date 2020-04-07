Ford показав загадковий Mustang з двигуном посередині

В архівах Ford Performance виявилися фотографії прототипу Mustang з середньомоторним компонуванням: двигун розташований між кріслами та задньою віссю. У компанії заявили, що офіційних відомостей про такий концепт немає і з'ясувати історію його появи виявилося досить важко.

Зображення таємничого прототипу не дають компанії спокою ось уже п'ять років. За цей час працівникам архіву не вдалося дізнатися подробиці про середньомоторне поні-каре ні в одного з керівників підрозділу Ford Performance Джона Клора, ні у дизайнера Mustang Гейла Хелдермана. Обидва вони заявили, що вперше бачать цю машину.

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Поки вдалося з'ясувати тільки те, що фотографії прототипу зроблені 2 травня 1966 року у дизайн-студії бренду в Дірборні.

За однією з версій, на знімках зображена рання концепція поні-кара, від якої згодом вирішили відмовитися. Інший варіант – машина взагалі не має ніякого стосунку до Mustang і була лише експериментом дизайнерів з Дірборна.

Утім, у Ford не опускають руки і мають намір з'ясувати всю правду про середньомоторний прототип. Вони закликають всіх, у кого є інформація про цей автомобіль, зв'язатися з компанією і навіть обіцяють за це якусь нагороду.

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