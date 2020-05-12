Ford показав, як виглядає "зимове" випробування нового Mustang Mach-E

Компанія Ford опублікувала відео з зимових випробувань електричного кросовера Mustang Mach-E на полігоні Smithers Winter Test Center, розташованого у північній частині штату Мічиган, США. Виглядають вони ефектно!

Фахівцям потрібно було перевірити роботу повного приводу в умовах екстремально низьких температур і недостатнього зчеплення з дорогою. В ролику автомобіль їздить боком і ковзає.

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Кросовер Ford Mustang Mach-E, побудований на платформі С2 від Focus, пропонується як з заднім, так і з повним приводом. За даними "Форда", двомоторні позашляховики популярні серед покупців. Особливо це помітно завдяки замовленням, що надходять з півночі країни і з Середнього Заходу. Наприклад, всі зарезервовані машини в Новій Англії (штати Мен, Вермонт, Нью-Гемпшир, Массачусетс, Коннектикут і Род-Айленд) – винятково повнопривідні.

У Mustang Mach-E момент розподіляється динамічно в залежності від дорожніх умов. Забезпечити найкраще зчеплення допомагають і керований вектор тяги, і точкові втручання гальмівної системи, завдяки яким оптимізується розподіл моменту на користь коліс з найкращим коефіцієнтом зчеплення.

Алгоритми системи будуть постійно покращувати, для цього Ford впровадив функцію оновлень "по повітрю", відтак з часом кросовер буде ставати ще безпечнішим.

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