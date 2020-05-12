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Названо найкращі вживані бюджетні автомобілі
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У європейських країнах питання вибору першого авто призводить до великого списку доступних пропозицій. Але в Україні багато хто не проти купити дешеву машину до 4000 доларів. Розповідаємо про найкращі моделі.
Важливо відзначити, що в складеному списку старих автомобілів немає старих Mercedes і BMW, які українці так звикли привозити з Європи. Навпаки, у переліку переважають компактні машини простої конструкції, що дуже доречно, якщо ви не хочете у майбутньому витрачати шалені гроші на ремонт нового-старого авто.
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Лідер – Toyota Yaris другого покоління. Цей компактний хетчбек до всього іншого є однією з найнадійніших машин на ринку старих автомобілів. Варто поспішити: свого часу Toyota зробила багато примірників, але хороші зразки в гідному технічному стані з невеликим пробігом закінчуються.
Найкращі автомобілі до 4 тисячі доларів
- Toyota Yaris
- Opel Agila
- Peugeot 107
- Smart fortwo
- SEAT Mii
- Kia Picanto
- Skoda Citigo
- VW Up!
- Mazda 2
- Ford Fiesta
Opel Agilla також можна назвати надійним авто. До того ж, під іншим ім'ям існує ідентична модель – Suzuki Splash. Корисно для фанатів японського автопрому.
Peugeot 107 досить практичний для своїх розмірів, але варто звернути увагу на стан гальмівної системи. І знову є вибір між декількома виробниками, які об'єднали зусилля в розробці по суті одного і того ж автомобіля: Peugeot 107, Citroen C1 і Toyota Aygo.
Smart fortwo – найстильніший і найменш практичний автомобіль в списку, але важливий бонус – парковка в будь-якому місці при довжині кузова 2,7 м. Розташований в задній частині двигун і задній привід порадують ентузіастів, в сегменті маленьких машин така компоновка зустрічається рідко.
Вживаний SEAT Mii наближається до верхньої межі визначеного діапазону у 4000 доларів. Це пов'язано з тим, що зовсім недавно цей хетчбек можна було купити новим. У актуальній лінійці залишився тільки електромобіль.
Kia Picanto вийшов доступним і надійним. Хіба що варто звернути увагу на протікання масла і стан електрики. Mazda 2 здатна подарувати величезне задоволення за кермом, а шарніри підвіски і рульове управління – дуже невеликий список компонентів, які можуть зажадати додаткового обслуговування. Шосте покоління Ford Fiesta доволі надійне і відмінно сконструйоване, але досить дороге. Через роки ціни на старі автомобілі досягли прийнятного рівня.
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