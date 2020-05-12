Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Названо найкращі вживані бюджетні автомобілі

  • 14
Названо найкращі вживані бюджетні автомобілі - фото 1

У європейських країнах питання вибору першого авто призводить до великого списку доступних пропозицій. Але в Україні багато хто не проти купити дешеву машину до 4000 доларів. Розповідаємо про найкращі моделі.

Важливо відзначити, що в складеному списку старих автомобілів немає старих Mercedes і BMW, які українці так звикли привозити з Європи. Навпаки, у переліку переважають компактні машини простої конструкції, що дуже доречно, якщо ви не хочете у майбутньому витрачати шалені гроші на ремонт нового-старого авто.

І ще: Які авто найрідше і найчастіше ламаються в дорозі

Лідер – Toyota Yaris другого покоління. Цей компактний хетчбек до всього іншого є однією з найнадійніших машин на ринку старих автомобілів. Варто поспішити: свого часу Toyota зробила багато примірників, але хороші зразки в гідному технічному стані з невеликим пробігом закінчуються.

Toyota Yaris - фото 403451
Toyota Yaris

Найкращі автомобілі до 4 тисячі доларів

  • Toyota Yaris
  • Opel Agila
  • Peugeot 107
  • Smart fortwo
  • SEAT Mii
  • Kia Picanto
  • Skoda Citigo
  • VW Up!
  • Mazda 2
  • Ford Fiesta

Opel Agilla також можна назвати надійним авто. До того ж, під іншим ім'ям існує ідентична модель – Suzuki Splash. Корисно для фанатів японського автопрому.

Opel Agilla - фото 403452
Opel Agilla

Peugeot 107 досить практичний для своїх розмірів, але варто звернути увагу на стан гальмівної системи. І знову є вибір між декількома виробниками, які об'єднали зусилля в розробці по суті одного і того ж автомобіля: Peugeot 107, Citroen C1 і Toyota Aygo.

Peugeot 107 - фото 403455
Peugeot 107

Smart fortwo – найстильніший і найменш практичний автомобіль в списку, але важливий бонус – парковка в будь-якому місці при довжині кузова 2,7 м. Розташований в задній частині двигун і задній привід порадують ентузіастів, в сегменті маленьких машин така компоновка зустрічається рідко.

Smart fortwo - фото 403475
Smart fortwo

Вживаний SEAT Mii наближається до верхньої межі визначеного діапазону у 4000 доларів. Це пов'язано з тим, що зовсім недавно цей хетчбек можна було купити новим. У актуальній лінійці залишився тільки електромобіль.

SEAT Mii - фото 403461
SEAT Mii

Kia Picanto вийшов доступним і надійним. Хіба що варто звернути увагу на протікання масла і стан електрики. Mazda 2 здатна подарувати величезне задоволення за кермом, а шарніри підвіски і рульове управління – дуже невеликий список компонентів, які можуть зажадати додаткового обслуговування. Шосте покоління Ford Fiesta доволі надійне і відмінно сконструйоване, але досить дороге. Через роки ціни на старі автомобілі досягли прийнятного рівня.

Kia Picanto - фото 403465
Kia Picanto
Mazda 2 - фото 403469
Mazda 2
Ford Fiesta - фото 403470
Ford Fiesta

Читайте також: Названі найпопулярніші авто серед викрадачів в Україні

Джерело: auto
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові захопливі серіали від Netflix, які стали хітами весни 2020
  • 05 травня, 19:30
  • 501
ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
  • 28 квітня, 12:05
  • 1163
Як змінилася звабливий ангел Victoria's Secret Шанель Іман: фото 18+
  • 07 травня, 18:21
  • 801
Загрузка...
Новини