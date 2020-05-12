Китайці представили електрокар зі складним кермом і крутим запасом ходу

Китайський стартап WM Motor представив концептуальний прототип своєї третьої моделі: далекобійного седана, який здатний проїхати на одному заряді 800 кілометрів. У найближчому майбутньому новинка поповнить лінійку бренду, яка вже містить два кросовери – Weltmeister EX5 і Weltmeister EX6 Plus.

WM Motor присутній на китайському ринку кілька років і продає електромобілі під брендом Weltmeister. Торік компанія реалізувала в країні понад 15 тисяч екологічно чистих кросоверів, а в найближчому майбутньому марка має намір вийти у новий для себе сегмент електричних седанів.

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Прототип майбутньої серійної новинки представили офіційно. Він отримав назву Weltmeister Maven, пристойний запас ходу і незвичайне кермо з функцією складання.

У китайського седана є перевага перед електромобілями Tesla – це запас ходу, який складе 800 кілометрів по циклу NEDC. Це майже на 300 кілометрів більше, ніж Model 3 Long Range. У компанії також відзначають хорошу аеродинаміку новинки – коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,23.

У WM Motor обіцяють оснастити седан автопілотом третього рівня (як у Tesla) з системою автоматичного паркування, камерами замість зовнішніх дзеркал, проєкційним дисплеєм і функцією, що дозволяє електромобілю обмінюватися інформацією з іншими машинами. Однак висувний штурвал, швидше за все, серійному електромобілю не дістанеться.

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