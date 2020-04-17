Ford нарешті розгадав загадку таємничого концепту Mustang

У підрозділі Ford Performance багато років морочили голову над загадкою походження прототипу певного Mustang з середньомоторним компонуванням, чотири фотографії якого були зроблені ще у 1966 році у дизайн-студії бренду в Дірборні.

Ці знімки – єдина згадка про таємничий концепт. Інших записів в архівах про цю машину не було. Журналістам з Autoblog вдалося докопатися до істини.

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До пошуку розгадки долучили історика Джима Фаррелла, який, своєю чергою, зв'язався з 13 колишніми співробітниками дизайн-студії, які працювали там у 1966 році. Серед них виявився Бад Магальді, який у 60-х роках минулого століття проходив стажування у Дірборні. Він і розповів історію таємничого прототипу. Магальді заявив, прототип на знімках – макет Ford Mustang Mach 2, який представили на автосалоні у Чикаго у 1967 році.

Цими словами він підтвердив теорію, яка озвучувалася і раніше. Однак цю версію відкинули через те, що прототип на знімках мав зовнішні і конструктивні відмінності від Mustang Mach 2.

Я не впевнений, скільки людей знали про це, – розповів Магальді. – Я був на другому курсі програми та працював понаднормово. Дизайнером проєкту був Джеррі Моррісон, а інженером студії – Боб Хаззард. Вважаю, що ідея концепту належала віцепрезиденту з дизайну Джину Бордінайту.

Магальді пояснив, що прототип зібрали інженери, а не дизайнери. Пізніше посадковий макет послужив основою для пластилінової моделі. Виставковий Mach 2, своєю чергою, створювався зусиллями студії Kar Kraft, мав трубчастий каркас і кузовні панелі, виготовлені зі склопластику.

Подальша доля посадкового макета невідома. За однією з версій, його могли використовувати повторно для іншої моделі або банально знищити.

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