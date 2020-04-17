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Послухайте, як звучить "найшвидший кросовер у світі"

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Кросовер побудований на базі Jaguar F-Pace - фото 1
Кросовер побудований на базі Jaguar F-Pace

Британська компанія Lister, відома завдяки випуску доопрацьованих моделей Jaguar під власною маркою, показала черговий тизер "найшвидшого кросовера". Фактично він є глибоко модернізованим F-Pace SVR, здатним розганятися до рекордних для серійних позашляховиків 322 кілометрів на годину.

Уперше про кросовер Lister заговорили навесні 2018 року. Правда, тоді він називався LFP (Lister F-Pace). Зараз же модель називають Stealth, але, ймовірно, це той же самий автомобіль.

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Вихідні дані не змінилися: 250 примірників, п'ятилітровий компресорний V8 під капотом і заявка на "максималку" у 322 кілометри на годину. Причому за цим показником Lister Stealth обходить і Bentley Bentayga Speed ​​(306 кілометрів на годину), і Lamborghini Urus (305 кілометрів на годину). Розгін до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) у "Лістера" займає 3,5 секунди.

У рух кросовер призводить модернізований V8 5.0 з механічним нагнітачем. На початковому Jaguar F-Pace SVR він видає 550 кінських сил і 680 Нм крутного моменту. Але на Lister Stealth його віддачу доведуть до демонічних 666 сил (гальмівна потужність), що в метричних одиницях відповідає 675 кінським силам. Швидше за все, кросовер від Lister також отримає переналаштований восьмидіапазонний автомат і занижену підвіску.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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