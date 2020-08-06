З молотка пустять 51-річний Chevrolet Corvette в ідеальному стані

Компанія LBI Limited, що спеціалізується на продажу класичних автомобілів, виставила на продаж Chevrolet Corvette С3 Stingray 1969 року випуску в ідеальному стані. За 51-річний спорткар просять 40 000 доларів – у півтора раза менше, ніж за новий Corvette С8 вартістю от 59 995 доларів.

Екстер'єр родстера виконаний у темно-зеленому кольорі Fathom Green і прикрашений хромованими деталями: бампером, дзеркалами заднього виду і рамкою лобового скла. Автомобіль пропонується з оригінальними колісними дисками і шинами. У салоні збереглися заводська вінілова оббивка з мінімальними слідами зносу і кнопкова радіола.

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В описі на сайті продавця повідомляється, що нинішній власник придбав Stingray у 1998 році. Пробіг на момент покупки становив 48 422 миль (майже 80 000 км) і відтоді збільшився тільки на 2500 миль (4000 кілометрів). За дводверкою ретельно доглядали та замінили багато зношених деталей підвіски і гальмівної системи.

У рух Chevrolet Corvette С3 Stingray призводить 5,7-літровий V8 потужністю 304 кінські сили, що працює у парі з чотириступінчастою механічною коробкою передач. Мотор повністю в оригінальному стані, якщо не брати до уваги нового радіатора і перефарбованих кришок клапанів.

Раніше на аукціоні eBay з'явився в продажу іншої Corvette, якому пощастило трохи менше: спорткар 1954 року знайшли у коморі, де він простояв без руху 50 років. За автомобіль, який втратив багато заводських деталей, включаючи мотор, просять не менше 28 000 доларів.

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