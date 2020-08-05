5 речей, які люто бісять більшість водіїв сучасних автомобілів

Сучасні авто вже давно не є просто транспортними засобами

Ніхто не сперечається, що кондиціонер краще справляється з організацією мікроклімату в салоні, ніж відчинене вікно. Але є речі, які сучасні автомобілі забрали у нас, запропонувавши натомість те, що люто бісить. Пройдемось по цих пунктах.

Сучасні автомобілі з кожним роком більше нагадують гаджет на колесах, а не транспортний засіб. І це не погано. Але й не надто добре. Пройдімось по пунктах, які дратують більшість водіїв.

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1. Віртуальні прилади

Комусь намальовані на екрані прилади, до речі, подобаються. І немає сенсу заперечувати, що у плані інформативності вони значно випереджають старі добрі аналогові тахометр і спідометр. Але навіщо потрібно було повністю відмовлятися від фізичних приладів, перетворюючи автомобіль на комп'ютерний монітор на колесах? Тепер віртуалки є навіть на S-класі і "Бентлі", а красиві олдскульні прилади, які були з автомобілем мало не з першого дня його історії, безжально виставлені геть.

Аналогова приладова панель – уже рідкість

На жаль, головна перевага віртуальних приладових панелей – дешевизна виробництва у порівнянні з аналоговими. Тому і вибору між цифрою і не цифрою покупцеві не залишають навіть преміум-бренди.

2. Системи "Старт-стоп"

Мало, що дратує так само сильно як двигун твого автомобіля, який автоматично глухне, коли причалює до світлофора і потім з затримкою запускається, коли вже давно пора їхати далі. Всі автовиробники в голос заявляють – паузи в роботі систем "старт-стоп" зведені практично нанівець. Але чому тоді ми практично відразу вимикаємо наполегливу автоматику при першій же можливості? Це вже не кажучи про те, що реальна економія палива від "старт-стопу" сумнівна...

Система "Старт-стоп" бісить більшість водіїв

3. Пластикові бампери

Колись дерева були великими, а бампера автомобілів робили з металу. Тоді їх (бампери) складно було запідозрити в ухилення від своїх прямих обов'язків. Вони дійсно захищали кузов від пошкоджень, а не тріскали від першого ж дотику, чим грішать їх пластикові внучата. А ще металеві бампери це просто красиво.

Пластикові бампери нищаться значно швидше

4. Салонний пластик

У 50-х роках, коли пластик тільки починав обживати салони автомобілі, його не просто називали матеріалом майбутнього, але вважали престижним. Сьогодні інтер'єри машин перетворилися на поклади не надто цінних порід пластмаси, які всупереч логіці з кожним роком не стають міцнішими і симпатичнішими.

У салонах сучасних авто надто багато пластику

5. Загальний рівень надійності

А втім надійність – це головна біда більшості сучасних автомобілів. З простих і зрозумілих будь-якому механіку, машини перетворилися на вигадливі технологічні пристосування космічного рівня складності.

Хмара електроніки, дорогі і рідкісні матеріали, прецизійна збірка, що не терпить втручання з боку гаражних умільців... Сьогодні автомобіль це вже не засіб пересування на довгі роки, а скоріше аналог одноразового пластикового стаканчика, який після першого власника слід викидати, а не передавати іншому.

Ясна річ, що у сучасних автомобілів є й низка переваг. І їх неможливо не оцінити. Але ж будьмо відвертими, недоліки якось міцніше відкладаються у нашій пам'яті, ніж плюси. До слова, а що вас найбільше бісить у машинах сьогодення?

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