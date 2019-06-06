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Mercedes-Benz показав тизер серійного GLB
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Компанія Mercedes-Benz опублікувала тизер серійного кросовера GLB – у вигляді концепту машина дебютувала ще у квітні. Виробник назвав новинку "інтелектуальною як смартфон і практичною як мультитул".
На сьогодні відомо, що Mercedes-Benz GLB побудований на розтягнутому "візку" від нинішнього A-Class.
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Кросовер відрізняється незграбним дизайном, що повинно позитивно позначитися на запасі місця у салоні, прямокутними фарами, задніми ліхтарями у стилі флагманського GLS, а також третім рядом сидінь. У модельному ряду Mercedes-Benz новий GLB розташується між GLA і GLC.
На шоу-карі був встановлений бензиновий турбомотор об'ємом два літри. Його віддача – 224 кінські сили та 350 Нм крутного моменту. Агрегат суміщений з восьмиступеневим "роботом" DCT і повним приводом 4Matic з електромеханічною муфтою підключення задньої осі. У серійній машині будуть версії і слабші – з бензиновими та дизельними двигунами, а також "гарячі" варіанти з індексами 35 і 45.
За попередньою інформацією, серійний GLB покажуть на автосалоні у Франкфурті. Продажі моделі почнуться у першій половині 2020 року.
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