Представлений формульний болід з допуском на звичайні дороги

На автомобільній виставці Top Marques в Монако австралієць Зак Михайлович представив проект, над яким працював останні п'ять років. Це суперкар Zacaria SC - по суті, «формульним болід» з допуском на звичайні дороги.

Zacaria SC дійсно виглядає як болід Формули 1, але з прикритими крилами колесами. Конструкція суперкара - рама з легованої сталі з зовнішніми панелями з алюмінію. Маса автомобіля - 850 кілограмів.

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Середньомоторний Zacaria SC оснащений 6,3-літровим V12 Ferrari, який видає понад 700 сил. Коробка - шестиступенева гоночна секвенталка Albins з підрульовими пелюстками або опціональним традиційним важелем.

В оснащення Zacaria SC також входить регульована підвіска з гідравлічною ліфт-системою, гальмівні механізми AP Racing, вихлопна система з окремими каналами для треку і вуличного використання, а також повністю світлодіодне зовнішнє освітлення.

Поки Zacaria SC побудований в єдиному екземплярі, але зацікавлені в покупці можуть залишити заявку на складання власного автомобіля.

Орієнтовна ціна - 800 тисяч фунтів стерлінгів.

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