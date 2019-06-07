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ЗНО Чорнобиль Євро 2020

Представлений формульний болід з допуском на звичайні дороги

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Наразі авто представлене в єдиному екземплярі - фото 1
Наразі авто представлене в єдиному екземплярі

На автомобільній виставці Top Marques в Монако австралієць Зак Михайлович представив проект, над яким працював останні п'ять років. Це суперкар Zacaria SC - по суті, «формульним болід» з допуском на звичайні дороги.

Zacaria SC дійсно виглядає як болід Формули 1, але з прикритими крилами колесами. Конструкція суперкара - рама з легованої сталі з зовнішніми панелями з алюмінію. Маса автомобіля - 850 кілограмів.

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Середньомоторний Zacaria SC оснащений 6,3-літровим V12 Ferrari, який видає понад 700 сил. Коробка - шестиступенева гоночна секвенталка Albins з підрульовими пелюстками або опціональним традиційним важелем.

Представлений формульний болід з допуском на звичайні дороги - фото 332621

В оснащення Zacaria SC також входить регульована підвіска з гідравлічною ліфт-системою, гальмівні механізми AP Racing, вихлопна система з окремими каналами для треку і вуличного використання, а також повністю світлодіодне зовнішнє освітлення.

Представлений формульний болід з допуском на звичайні дороги - фото 332622
Поки Zacaria SC побудований в єдиному екземплярі, але зацікавлені в покупці можуть залишити заявку на складання власного автомобіля.
Представлений формульний болід з допуском на звичайні дороги - фото 332620

Орієнтовна ціна - 800 тисяч фунтів стерлінгів.

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Джерело: drivetribe
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