Експерти спрогнозували, хто стане першим у світі трильйонером

Аналітики сервісу консультацій для малого бізнесу Comparisun вважають, що засновник Amazon Джефф Безос стане першим у світі доларовим трильйонером.

Так, за даними експертів, статок американського бізнесмена Джеффа Безоса досягне позначки у трильйон доларів до 2026 року, коли тому виповниться 62 роки.

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У квітні, статок оцінювався лише близько 144 мільярдів доларів. Однак, як стверджують експерти, варто враховувати, що з настанням коронавірусної пандемії і зростанням попиту на онлайн-покупки, акції Amazon різко подорожчали. Уже в цьому році Безос збільшив свої статки на 29,4 мільярда доларів.

Слідом за засновником Amazon аналітики розташували девелопера з Китаю Сюй Цзяіня, який, згідно з їхньою оцінкою, стане трильйонером через рік після Безоса. На третьому місці опинився засновник Alibaba Group Джек Ма, статок якого може досягти трильйона доларів у 2030 році.

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