Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Forbes склав рейтинг щедрих мільярдерів: його очолив друг Білла Гейтса

  • 24
Рейтинг мільярдерів-благодійників зі США - фото 1
Рейтинг мільярдерів-благодійників зі США

Один з найвідоміших у світі інвесторів Воррен Баффет очолив рейтинг 25 найбільш щедрих мільярдерів США, які жертвують на благодійність. Рейтинг склав журнал Forbes. Розповідаємо, хто з відомих мільярдерів також потрапив до рейтингу.

При складанні рейтингу журнал оцінював загальну суму пожертвувань за все життя його учасника. При цьому видання не зараховувало кошти, які зберігаються у тому чи іншому фонді, але поки не пішли на конкретну мету, а також оголошені, але ще не виплачені пожертвування. Суми пожертвувань розраховані станом на 2020 рік, а капітал – станом на 14 січня 2021 року.

Це цікаво: Ілон Маск став найбагатшою людиною світу

За оцінками журналу, американський підприємець Воррен Баффет, який володіє $ 88,8 млрд, за все життя спрямував на благодійність $ 42,8 млрд. Баффет жертвує кошти в основному на розвиток охорони здоров'я та боротьбу з бідністю. У 2010 році бізнесмен оголосив про передачу свого статку 5 благодійним фондам, найбільше коштів він вирішив віддати Фонду Білла і Мелінди Гейтс.

Forbes склав рейтинг щедрих мільярдерів: його очолив друг Білла Гейтса - фото 444057
Воррен Баффет очолив рейтинг мільярдерів-благодійників США / Фото Getty Images

Сам засновник Microsoft Білл Гейтс разом з дружиною Меліндою розташувалися на другій сходинці рейтингу. Зі статком $ 120,7 млрд вони пожертвували у цілому $ 29,8 млрд. Торік їх фонд скерував гроші, зокрема, на дослідження, які стосуються боротьби з коронавірусом.

Третє місце у списку дісталося фінансисту Джорджу Соросу. За підрахунками Forbes, його статки становлять $ 8,6 млрд, а за все життя він віддав на благодійність $ 16,8 млрд. Він жертвує на боротьбу з дискримінацією, охорону здоров'я, освіту та захист прав людини.

Четверту сходинку посів колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, чий статок журнал оцінює у $ 54,9 млрд, а загальну суму пожертвувань – у $ 11,1 млрд. У рейтингу щедрих американських мільярдерів з'явилася колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт (скерувала на благодійність більше $ 5,83 млрд, п'яте місце), а також глава Facebook Марк Цукерберг і його дружина Прісцилла Чан ($ 2,7 млрд, десяте місце).

Читайте також: Скільки заробляють найбагатші стрімери світу: шокуючі цифри

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Щедрівки на Йордана: українські пісні на Водохреще 2021 (тексти)
  • 17 cічня, 12:03
  • 16069
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 17 cічня, 15:20
  • 593
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2224
Загрузка...
Новини