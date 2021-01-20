Forbes склав рейтинг щедрих мільярдерів: його очолив друг Білла Гейтса

Один з найвідоміших у світі інвесторів Воррен Баффет очолив рейтинг 25 найбільш щедрих мільярдерів США, які жертвують на благодійність. Рейтинг склав журнал Forbes. Розповідаємо, хто з відомих мільярдерів також потрапив до рейтингу.

При складанні рейтингу журнал оцінював загальну суму пожертвувань за все життя його учасника. При цьому видання не зараховувало кошти, які зберігаються у тому чи іншому фонді, але поки не пішли на конкретну мету, а також оголошені, але ще не виплачені пожертвування. Суми пожертвувань розраховані станом на 2020 рік, а капітал – станом на 14 січня 2021 року.

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За оцінками журналу, американський підприємець Воррен Баффет, який володіє $ 88,8 млрд, за все життя спрямував на благодійність $ 42,8 млрд. Баффет жертвує кошти в основному на розвиток охорони здоров'я та боротьбу з бідністю. У 2010 році бізнесмен оголосив про передачу свого статку 5 благодійним фондам, найбільше коштів він вирішив віддати Фонду Білла і Мелінди Гейтс.



Воррен Баффет очолив рейтинг мільярдерів-благодійників США / Фото Getty Images

Сам засновник Microsoft Білл Гейтс разом з дружиною Меліндою розташувалися на другій сходинці рейтингу. Зі статком $ 120,7 млрд вони пожертвували у цілому $ 29,8 млрд. Торік їх фонд скерував гроші, зокрема, на дослідження, які стосуються боротьби з коронавірусом.

Третє місце у списку дісталося фінансисту Джорджу Соросу. За підрахунками Forbes, його статки становлять $ 8,6 млрд, а за все життя він віддав на благодійність $ 16,8 млрд. Він жертвує на боротьбу з дискримінацією, охорону здоров'я, освіту та захист прав людини.

Четверту сходинку посів колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, чий статок журнал оцінює у $ 54,9 млрд, а загальну суму пожертвувань – у $ 11,1 млрд. У рейтингу щедрих американських мільярдерів з'явилася колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт (скерувала на благодійність більше $ 5,83 млрд, п'яте місце), а також глава Facebook Марк Цукерберг і його дружина Прісцилла Чан ($ 2,7 млрд, десяте місце).

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