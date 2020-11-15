Скільки заробляють найбагатші стрімери світу: шокуючі цифри

Фінансова компанія з США SavingSpot опублікувала дані про заробіток популярних стрімерів з платформи Twitch. Аналітики розкрили суму мільйонних доходів користувачів мережі.

Так, за даними фахівців, одним з найбагатших стрімерів у світі є житель Канади Фелікс Ленгьєл, відомий у мережі під ніком xQc. У 2020 році він заробив майже два мільйони доларів. Основну частину прибутку хлопець отримує за рахунок платних підписників: за ним стежать понад 55 тисяч осіб.

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Другим в рейтингу став американець Нік Колчефф з ніком NICKMERCS. За останній рік йому вдалося заробити близько 1,7 мільйона доларів. На третьому місці опинився іспанець Ібай Льянос, який веде ефіри під ніком Ibai. Річний заробіток стрімера склав 1,3 мільйона доларів.

Twitch – відеострімінговий сервіс, який спеціалізується на тематиці комп'ютерних ігор, в тому числі трансляціях геймплея і кіберспортивних турнірів.

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