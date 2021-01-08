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Ілон Маск став найбагатшою людиною світу

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Ілон Маск - фото 1
Ілон Маск / instagram

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск став найбагатшою людиною світу. Зріст акцій його компаній забезпечив йому статок, який мільярд доларів більший, ніж у Безоса.

Так, статок Ілона Маска збільшився до 185 мільярдів доларів після зросту акцій компанії Tesla на фондових торгах. При цьому на початку 2020 року Маск з доходом близько 27 млрд доларів ледь потрапив у список 50 найбагатших людей світу. Протягом року акції компанії Tesla росли разом з його зарплатою, чим збільшували капітал Маска.

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Тепер же різниця між доходами Маска і Безоса становить близько одного мільярда доларів. Станом на сьогодні загальна вартість активів глави Amazon оцінюється у 184 мільярди доларів. Водночас фондові торги в США ще тривають, але сесія закінчиться через кілька годин.

Сам Маск на новину відреагував твітом "Як дивно", а потім додав "Ну що ж, до роботи ...".

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Джерело: cnbc
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