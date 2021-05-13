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Forbes назвав найвисокооплачуванішого спортсмена у світі

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Конор МакГрегор – найвисокооплачуваніший спортсмен за у світі - фото 1
Конор МакГрегор – найвисокооплачуваніший спортсмен за у світі

Ірландський боєць змішаного стилю (MMA) Конор МакГрегор уперше очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією Forbes. Дізнайтеся, хто ще потрапив до 10 найбагатших спортсменів світу.

З 1 травня 2020 року 32-річний ірландець заробив понад $ 180 мільйонів. Загальний дохід всіх десяти спортсменів, які увійшли до рейтингу, склав $ 1,05 мільярда, йдеться у Forbes.

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Основний прибуток МакГрегор отримав від продажу контрольного пакета акцій бренду віскі Proper No. Twelve компанії Proximo Spirits за $ 150 мільйонів. За участь у боях він отримав $ 22 мільйони.

На другому місці – футболіст "Барселони" Ліонель Мессі. Торік футбольний клуб заплатив йому $ 97 мільйонів, а решту грошей гравець заробив на рекламних контрактах з adidas, Lay's, Pepsi й іншими брендами.

Третє місце зайняв футболіст туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Від клубу він отримав $ 70 мільйонів, а рекламні контракти та власний бренд одягу CR7 принесли йому ще $ 50 мільйонів.

10 найбільш високооплачуваних спортсменів світу:

  1. Конор МакГрегор, боєць – $ 180 мільйонів
  2. Ліонель Мессі, футболіст – $ 130 мільйонів
  3. Кріштіану Роналду, футболіст – $ 120 мільйонів
  4. Дак Прескотт, гравець в американський футбол – $ 107,5 мільйона
  5. Леброн Джеймс, баскетболіст – $ 96,5 мільйона
  6. Неймар, футболіст – $ 95 мільйонів
  7. Роджер Федерер, тенісист – $ 90 мільйонів
  8. Льюїс Хемілтон, автоперегонник – $ 82 мільйони
  9. Том Бреді, гравець в американський футбол – $ 76 мільйонів
  10. Кевін Дюрант, баскетболіст – $ 75 мільйонів

З повним переліком можна ознайомитися за цим посиланням.

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