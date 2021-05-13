Forbes назвав найвисокооплачуванішого спортсмена у світі

Конор МакГрегор – найвисокооплачуваніший спортсмен за у світі

Ірландський боєць змішаного стилю (MMA) Конор МакГрегор уперше очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією Forbes. Дізнайтеся, хто ще потрапив до 10 найбагатших спортсменів світу.

З 1 травня 2020 року 32-річний ірландець заробив понад $ 180 мільйонів. Загальний дохід всіх десяти спортсменів, які увійшли до рейтингу, склав $ 1,05 мільярда, йдеться у Forbes.

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Основний прибуток МакГрегор отримав від продажу контрольного пакета акцій бренду віскі Proper No. Twelve компанії Proximo Spirits за $ 150 мільйонів. За участь у боях він отримав $ 22 мільйони.

На другому місці – футболіст "Барселони" Ліонель Мессі. Торік футбольний клуб заплатив йому $ 97 мільйонів, а решту грошей гравець заробив на рекламних контрактах з adidas, Lay's, Pepsi й іншими брендами.

Третє місце зайняв футболіст туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Від клубу він отримав $ 70 мільйонів, а рекламні контракти та власний бренд одягу CR7 принесли йому ще $ 50 мільйонів.

10 найбільш високооплачуваних спортсменів світу:

Конор МакГрегор, боєць – $ 180 мільйонів Ліонель Мессі, футболіст – $ 130 мільйонів Кріштіану Роналду, футболіст – $ 120 мільйонів Дак Прескотт, гравець в американський футбол – $ 107,5 мільйона Леброн Джеймс, баскетболіст – $ 96,5 мільйона Неймар, футболіст – $ 95 мільйонів Роджер Федерер, тенісист – $ 90 мільйонів Льюїс Хемілтон, автоперегонник – $ 82 мільйони Том Бреді, гравець в американський футбол – $ 76 мільйонів Кевін Дюрант, баскетболіст – $ 75 мільйонів

З повним переліком можна ознайомитися за цим посиланням.

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