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Forbes назвав найбагатшу співачку світу

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Rihanna - фото 1
Rihanna / instagram

31-річна R&B і поп-співачка Rihanna стала найбагатшою жінкою в світі музики за версією авторитетного журналу Forbes.

Статок виконавиці досягнув 600 мільйонів доларів і зробив Rihanna багатшою за Мадонну (статок у 570 мільйонів доларів), Селін Діон (450 мільйонів доларів) і Beyonce (400 мільйонів доларів).

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При цьому більшу частину майна артистці принесла не музика, а її діяльність у сфері краси та моди. Зокрема, співпраця з французьким виробником предметів розкоші LVMH, який володіє торговими марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain.

Разом з LVMH Rihanna є співвласником косметичного бренду Fenty Beauty, створеного у 2017 році. За даними журналу, в минулому році бренд отримав дохід у 570 мільйонів доларів. Крім того, зовсім недавно LVMH і Rihanna оголосила про створення нового модного будинку під назвою Fenty, який буде виробляти одяг, взуття, аксесуари та прикраси преміум-класу.

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Джерело: forbes
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