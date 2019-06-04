Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Ліга Чемпіонів

Сексуальна сестра Кім Кардашян розбурхала мережу (фото)

  • 58
Кортні Кардашян показала, як виглядає у 40 - фото 1
Кортні Кардашян показала, як виглядає у 40 / instagram.com/kourtneykardash

Популярна модель та акторка Кортні Кардашян знову опиниласьу центрі уваги мережі, викликавши справжній захват шанувальників. А все через гарячий образ, який підкреслив її форми.

40-річна зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян не поступається своїй сестрі Кім у любові до дивного вбрання та уваги. Жінка, яка постійно працює над своєю зовнішністю, також веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад млн підписників. А все тому, що Кортні полюбляє ділитись своїм життям з фанатами.

І ще: Гаряча модель Алессандра Амброзіо показала пляжні фото

Нещодавно зірка нагадала, що вік - це лише цифра. Сестра Кім Кардашян у підколінках та чорній сорочці постала перед підписниками із журналом Playgirl. Тут справді спекотно!

Сексуальна сестра Кім Кардашян розбурхала мережу (фото) - фото 331825

Сексуальна сестра Кім Кардашян розбурхала мережу (фото) - фото 331826

Джерело всіх фото: instagram.com/kourtneykardash

Читайте також: Зірки серіалу Беверлі-Гіллз, 90210 зробили спільне фото у купальниках

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Альф через 33 роки! Як змінилися актори улюбленого серіалу
  • 28 травня, 16:21
  • 1418
Відпочинок у Греції: 10 причин відвідати Афіни
  • 30 травня, 16:21
  • 492
Секс, наркотики, Амстердам: як організувати подорож, яка запам'ятається назавжди
  • 29 травня, 21:15
  • 944
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Зірки