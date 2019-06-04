Сексуальна сестра Кім Кардашян розбурхала мережу (фото)

Популярна модель та акторка Кортні Кардашян знову опиниласьу центрі уваги мережі, викликавши справжній захват шанувальників. А все через гарячий образ, який підкреслив її форми.

40-річна зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян не поступається своїй сестрі Кім у любові до дивного вбрання та уваги. Жінка, яка постійно працює над своєю зовнішністю, також веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад млн підписників. А все тому, що Кортні полюбляє ділитись своїм життям з фанатами.

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Нещодавно зірка нагадала, що вік - це лише цифра. Сестра Кім Кардашян у підколінках та чорній сорочці постала перед підписниками із журналом Playgirl. Тут справді спекотно!

Джерело всіх фото: instagram.com/kourtneykardash

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