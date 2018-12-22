Forbes назвав головних невдах серед мільярдерів

Журнал Forbes назвав імена головних мільярдерів-невдах 2018 року. Очолив список Марк Цукерберг.

За підсумками року статок глави Facebook зменшилася на 18,7 мільярда до 52,5 мільярда доларів. Таким чином, він став єдиним американцем у списку.

І ще: Ніяких iPhone: Цукерберг зобов'язав співробітників користуватись лише Android-смартфонами

У п'ятірку лузерів також увійшли глава компанії Inditex Амансіо Ортега (його статки зменшилися на 16,2 мільярда доларів і становлять 59,6 мільярда), голова холдингу Schaeffler AG Георг Шеффлер (він втратив 14 мільярдів доларів, тепер у нього 12,9 мільярда доларів) , засновник інтернет-гіганта Tencent Ма Хуатен (втратив 10,1 мільярд, тепер у нього 35,1 мільярд доларів), глава телекомунікаційного холдингу America Movil Карлос Слім Елу (втратив 9,3 мільярда, тепер у нього 56 мільярдів доларів).

Далі в списку йдуть бразильський мільярдер Жорже Паоло Леманн, тайський бізнесмен Чароит Сірівадханабхакді, одна з найбагатших жінок Гонконгу Полліанна Чу, китайський підприємець Ван Вей і китаянка Чжоу Цюньфей.

Читайте також: Біткойн впав до нового мінімуму