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Біткойн впав до нового мінімуму
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Ціна на криптовалюту біткойн впала до нового 15-місячного мінімуму.
Так, біткойн впав у ціні до 3,23 тис. дол, знизившись на 6,1% з середи – найнижчий рівень з 15 вересня 2017 року.
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Біткойн падав з 6 тис. дол. на 14 листопада протягом чотирьох з останніх п'яти торгових тижнів, і, за словами одного з аналітиків, чим довше він буде стояти на місці в ціні, тим більша ймовірність продовження руху вниз.
"Ціна біткойна продовжує коливатися в діапазоні 3 тис. дол. Громадськість в значній мірі списала криптовалюту як примху, і нові гроші не надходять. Відсутність попиту як і раніше буде великою проблемою", – зазначив аналітик Яні Зієдінс. Раніше з вересня 2017 року біткойн впав нижче 4000 доларів. Водночас гендиректор JPMorgan назвав біткойн шахрайством.
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