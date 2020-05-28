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Флешки Гордона та Миколина погода: реакція мережі на скасування запуску SpaceX

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Астронавти NASA Роберт Бенкен і Дуглас Гарлі, які мали полетіти в космос - фото 1
Астронавти NASA Роберт Бенкен і Дуглас Гарлі, які мали полетіти в космос / gettyimages

27 травня увесь світ чекав на перший в історії запуск в космос людей на комерційному кораблі, однак Dragon Crew компанії Ілона Маска SpaceX так і не вирушив на Міжнародну космічну станцію. Політ відклали через погану погоду, але користувачі мережі мають свої версії.

За 16 хвилин до запланованого старту перший для SpaceX запуск людей на орбіту відклали через несприятливі погодні умови. Уже 30 травня Crew Dragon зробить другу спробу таки полетіти до МКС.

Це цікаво: Як SpaceX готував космонавтів до польоту на МКС

І поки всі в очікуванні цієї історичної миті, пропонуємо вам зацінити найприкольніші меми про скасований політ. На щастя, гумор ніхто не скасовував, тож він доречний і в цьому випадку.

"Dragon Crew сьогодні не полетів, тому що астронавти не встигли подивитись останнє інтерв'ю Дмитра Гордона"

"Перше фото з корабля Crew Dragon, який SpaceX Ілона Маска відправляє на МКС"

"При Руслані Писанці такої х*рні не було"

І при Вєрці Сердючці теж...

"Наскільки ж крихка поки космічна галузь. Не уявляю собі товщину нервів людини, яка за 15 хвилин до старту приймає рішення, що "не сьогодні"

Чоловіки, на знак солідарності пропоную не сміятися над тим, що хтось не зміг запустити свою ракету, – жартує Ivan Marunych.

"Ситуація на SpaceX на ранок така"

Можлива причина скасування запуску Crew Dragon:

Обличчя астронавтів, яким в останній момент перенесли політ у космос, нагадує українське правосуддя:

Взагалі ситуація зі SpaceX пасує нашим реаліям:

Миколина погода допомогла б Маску:

SpaceX у флешмобі "Мої плани vs 2020"

"Я: неймовірно схвильований, що буду дивитись запуск SpaceX", але в погоди інші плани

Штатам просто бракує карпатських мольфарів

Віримо у Маска та з нетерпінням чекаємо суботи!

Сподіваємось, вчорашня ситуація не повториться ;)

Читайте також: Twitter і NASA "фліртують" у мережі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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