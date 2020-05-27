SpaceX вперше доставляє космонавтів на МКС: онлайн трансляція

Сьогодні SpaceX запускає ракету-носій Falcon 9 з пасажирським космічним кораблем Crew Dragon – він доставить космонавтів Роберта Бенкена і Дугласа Херлі на Міжнародну космічну станцію. Дивіться онлайн трансляцію історичної події!

О 4:33 за місцевим часом (23:33 за Києвом) ракета мав стартувати з пускового комплексу 39А космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Пуск транслювався в прямому ефірі. Роберт Бенкен призначений командиром загальних операцій місії. Він став астронавтом у 2000 році, на його рахунку два польоти в космос. Бенкен був членом екіпажу місій STS-123 і STS-123 в березні 2008 і лютому 2010 року відповідно.

На жаль, історичний запуск довелось перенести через ускладнення погодних умов. На жодному етапі підготовки не виникало проблем, однак за 17 хвилин до запуску Crew Dragon довелось скасувати цю подію через сильну грозу. Друга спроба запланована вже на суботу, 30 травня.

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Капітаном космічного корабля став Дуглас Херлі. Він буде відповідати за запуск, посадку і відновлення. Для Херлі цей космічний політ теж буде третім.

Ще ніколи від космічних апаратів компанії Ілона Маска не залежали безпосередньо життя людей: всі здійснені досі польоти SpaceX були безпілотними. Нинішня ж місія, що отримала позначення SpaceX Demo-2, має стати останнім випробуванням перед початком штатної експлуатації Crew Dragon, який прийме символічну естафету у шаттла Атлантіс.

SpaceX Demo-2

Зараз NASA виплачує Росії десятки мільйонів доларів, щоб доставляти своїх астронавтів у космос на її космічних кораблях "Союз". Політ Crew Dragon з Флориди – перший запуск людей в космос з американської землі за останні дев'ять років. Це вирішальний крок для відновлення американського престижу у сфері польотів людей у космос.

Якщо SpaceX успішно закінчить місію – перевезенням вантажів і людей зможуть займатися приватні космічні компанії, а не державні. Також успіх наблизить до досягнення головної мети Маска – колонізації Марса.

Пряму трансляцію події подивитися можна тут:

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