Його захочуть усі: анонсовано появу Redmi Pro 2

Компанія Xiaomi не перестає вражати як своїх прихильників, так і хейтерів. На днях у мережі з'явилася інформація про вихід нового топового пристрою – Redmi Pro 2. Новинка отримає не лише топове "залізо", а й унікальний модуль камери.

Джерело в соціальній мережі Weibo опублікувало зображення смартфона Xiaomi Redmi Pro 2, але, на жаль, у досить низькій якості. Втім, на знімку все одно можна розглянути основні особливості смартфона.

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Як вдалося з'ясувати, смартфон отримає повнорозмірний екран без будь-яких вирізів, а фронтальна камера буде висуватися з верхньої грані. Також на ній розмістять звичний для усіх 3,5 мм роз'єм для під'єднання навушників.

Відступів зверху і з бічних сторін практично немає, а ось знизу такий є. Сканер відбитків пальців у смартфоні Xiaomi Redmi Pro 2 вбудований безпосередньо в дисплей, а працює він на основі технології оптики. На тильній частині мобільного пристрою розміститься потрійна основна камера, яка підтримує 2-кратний оптичний зум і може робити вражаючі знімки. За даними джерела, її роздільна здатність становить 48 Мп. Смартфон топового рівня отримає 6/8 ГБ оперативної і 64/128 ГБ постійної пам'яті.

Redmi Pro 2 – темна конячка компанії Xiaomi

Також відомо, що Redmi Pro 2 працюватиме на базі восьмиядерного процесора Qualcomm Snapdragon 855 з тактовою частотою 2,9 ГГц, графікою Adreno 640, модемом X20 LTE з підтримкою передачі даних до 1,2 Гбіт/секунду. Також пристрій оснастять роз'ємом USB Type-C, акумулятором на 4000 мАг з підтримкою функції швидкої зарядки Quick Charge 4.0+ потужністю до 26 Вт включно.

Презентація цього смартфона запланована на найближчі кілька місяців.

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