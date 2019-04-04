Xiaomi показала, як відбувається повний процес складання флагманського Mi9

На цьому тижні компанія Xiaomi запросила журналістів і блогерів відвідати технологічний промисловий парк Foxconn у Лангфангу, щоб показати виробництво флагманського смартфона Mi9.

Відзначимо, що раніше випуск новинки Xiaomi Mi9 був припинений через брак модулів камери, але проблема вже вирішена, і завод може випускати по мільйону пристроїв на місяць.

І ще: Xiaomi спіймали на відвертій брехні: цього разу стосовно Huawei P30

Першим етапом виробництва є автоматична лінія, куди поміщаються компоненти основної плати смартфона. Практично весь процес виконується роботами, а співробітники фабрики лише завантажують компоненти та перевіряють отримані на виході продукти.

Процесор, резистори та конденсатори розміщуються роботом на головній платі відповідно до заданих координат, а потім вся материнська плата проходить обробку в печі. Одна виробнича лінія випускає близько 8000 деталей на день.

Коли плати готові, вони будуть розміщені в корпус разом з екраном, камерами, динаміками, акумулятором, котушкою безпровідної зарядки й іншими компонентами. Тут же співробітники перевіряють, чи правильно все працює.

Завершальним етапом складання є установка скляної кришки. Завдяки точному розташуванню вона щільно прилягає до корпусу. Потім на готовий пристрій завантажується операційна система з софтом.

Після складання і завантаження всього необхідного програмного забезпечення смартфони відправляються на ретельне тестування. На пристрої протягом трьох годин наноситься спеціальне гідрофобне нанопокриття p2i, що захищає від проникнення всередину корпусу води. Нагадаємо, що Xiaomi Mi9 не має офіційного сертифіката IP67 або IP68.

Коли гідрофобне покриття нанесене, починається процес упакування смартфонів. На цьому етапі проводиться тестування різних функцій пристрою, а на задню сторону наноситься технічна інформація.

Готові Xiaomi Mi9 якийсь час зберігаються на складі фабрики, а потім відправляються по різних каналах збуту.

Флагман збирається і виготовляється трьома місцевими виробниками смартфонів: Langfang Foxconn, Nanjing Yinghuada і Xi'an BYD. Перший відповідає за більшу частину виробництва, Nanjing Yinghuada – за випуск версій смартфона з прозорою задньою кришкою та різних ексклюзивних видань. На BYD Xi'an зараз налагоджують збірку і виробництво Xiaomi Mi9.

Читайте також: Менше реклами: у Xiaomi офіційно підтвердили, що MIUI 11 позбудеться зайвих банерів