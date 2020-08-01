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Фітоняшка показала, як насправді виглядає її тіло (відео)

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Теммі Хемброу показала форми на відео - фото 1
Теммі Хемброу показала форми на відео / instagram.com/tammyhembrow

Популярна фітнес-модель Теммі Хемброу знову опинилась у центрі обговорень мережі, адже похизувалась розкішними формами у крихітному бікіні. І тут зовсім без фотошопу!

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей. Такий комплект якостей часто викликає у коментаторів неоднозначно емоції, а дехто звинувачує Теммі у зловживанні фоторедакторами.

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Тому дівчина регулярно ділиться пікантними відео, на яких демонструє свої форми у мінімальній кількості одягу та з різних ракурсів. Недавній такий запис викликав шквал компліментів та майже 300 тисяч переглядів.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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