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Фанати розкритикували оголене фото Кім Кардашян
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Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі обговорень через фото у білизні. У природності форм моделі засумнівалось чимало людей.
37-річна американська модель та акторка Кім Кардашян активно з'являється не лише на телебаченні, а й в мережі. Дружина Каньє Веста та матір трьох дітей веде свій профіль в соцмережі Instagram, який можна назвати одним із найпопулярніших, адже у неї більш як 140 мільйонів підписників. Там зірка ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок і світських заходів.
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Нещодавно Кім вирішила прорекламувати свою нову б'юті-продукцію, заінтригувавши фанатів фото у тілесній білизні посеред великої кам'яної ванни. Однак не всі коментатори лише сипали компліменти щодо вигляду моделі, адже чимало хто помітив, що над тілом Кардашян попрацювали або хірурги, або ретушери.
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