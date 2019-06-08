Фанати розкритикували оголене фото Кім Кардашян

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі обговорень через фото у білизні. У природності форм моделі засумнівалось чимало людей.

37-річна американська модель та акторка Кім Кардашян активно з'являється не лише на телебаченні, а й в мережі. Дружина Каньє Веста та матір трьох дітей веде свій профіль в соцмережі Instagram, який можна назвати одним із найпопулярніших, адже у неї більш як 140 мільйонів підписників. Там зірка ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок і світських заходів.

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Нещодавно Кім вирішила прорекламувати свою нову б'юті-продукцію, заінтригувавши фанатів фото у тілесній білизні посеред великої кам'яної ванни. Однак не всі коментатори лише сипали компліменти щодо вигляду моделі, адже чимало хто помітив, що над тілом Кардашян попрацювали або хірурги, або ретушери.

instagram.com/kimkardashian

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