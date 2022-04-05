Нам потрібне мирне небо: школяр з Ірпеня Емір Зейналов виконав пісню та змонтував відео

Школяр-восьмикласник змонтував відео про Україну та заспівав пісню. На кадрах видно і мирне життя українців, і сучасні реалії воєнних руйнувань. Слухайте потужне виконання юного українця!

Емір Зейналов виклав це відео на своєму ютуб-каналі, але зазначив, що вперше заспівав її ще у 2018 році.

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"Дуже хочу, щоб цей прекрасний дитячий голос учня 8-Б класу Ірпінської школи №12 Еміра Зейналова почув увесь світ. Емір сам змонтував цей ролик, і його має побачити якомога більше людей. Нам потрібне мирне небо! Поширюймо! Слава Україні, її захисникам і її талановитим дітям!" – написав Ірпінський міський голова Олександр Маркушин на офіційній сторінці громади.

Сам хлопець написав, що присвячує це музичне відео всім "нашим Воїнам Героям, нашому стійкому Героїчному Народу, нашій Рідній Землі".

Слухати пісню Емір Зейналов – Ми за Мир:

Слова пісні "Ми за мир":

Злітають до неба рядками

Дитячі листи-журавлі...

І чути молитву мами

Про мир на своїй землі.

І в золоті ниви колосся...

А світ онімів від зла...

І діти, раптом, стали дорослі, -

До нас увірвалась війна.

Приспів:

Нам потрібне мирне небо,

Синє-синє, світле-світле,

Миру нам сьогодні треба!

А кожен герой – він не воїн,

Він батько, він син у пітьмі...

Не знає він сну і спокою,

І лиш запитання німі.

А скільки коштують сльози?

Чи знаєш ціну життя?

Чи є та причина заради якої

Не стане у мами дитя?

Приспів.

Дай руку, бо разом ми сила,

І серце запалим своє.

Це наше майбутнє, це наша країна,

Вона в наших душах є!

Ми вільні! Така наша доля.

У нас є правда своя.

Не будемо жити ніколи в неволі!

Ми сильні! Єдина сім'я!

Ти росіянин, румун, українець,

Німець, поляк, вірменин чи єврей.

В кожного з нас є тут своя родина,

Та Україна одна для людей!

В нас Україна одна,

Ми в цій країні єдині,

Боже, храни Україну!

Слова написали Марічка Білівська (Гошовська) та Оксана Первова-Рошка, а музика авторства Оксани Первової-Рошки.

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