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MARUV 8 березня

Найприкольніші жарти Сергія Притули в фіналі Нацвідбору 2019

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Ведучий Нацвідбору 2019 Сергій Притула не перестає жартувати - фото 1
Ведучий Нацвідбору 2019 Сергій Притула не перестає жартувати

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2019 запам'ятався не тільки яскравими виступами учасників, а й жартами Сергія Притули. Цього разу ведучий потішив шанувальників новою порцією приколів, зацініть!

Сергій Притула вже третій рік поспіль є ведучим Національного відбору на Євробачення, і часом саме заради його жартів варто дивитися конкурс. Шоумен сміливо ставить провокаційні запитання учасникам, кепкує над суддями і сміється із себе.

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Особливої уваги заслуговує жарт Сергія Притули про бек-вокалісток гурту KAZKA, котрі під час репетицій були в окулярах, як Нео з фільму "Матриця". Слухайте ці та інші приколи з фіналу Нацвідбору на Євробачення 2019!

Читайте також: KAZKA у фіналу відбору на Євробачення 2019 нарешті не провалила вокал

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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