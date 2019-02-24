Найприкольніші жарти Сергія Притули в фіналі Нацвідбору 2019

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2019 запам'ятався не тільки яскравими виступами учасників, а й жартами Сергія Притули. Цього разу ведучий потішив шанувальників новою порцією приколів, зацініть!

Сергій Притула вже третій рік поспіль є ведучим Національного відбору на Євробачення, і часом саме заради його жартів варто дивитися конкурс. Шоумен сміливо ставить провокаційні запитання учасникам, кепкує над суддями і сміється із себе.

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Особливої уваги заслуговує жарт Сергія Притули про бек-вокалісток гурту KAZKA, котрі під час репетицій були в окулярах, як Нео з фільму "Матриця". Слухайте ці та інші приколи з фіналу Нацвідбору на Євробачення 2019!

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