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Місто, в якому не ходять гроші: трейлер і дата виходу фільму за повістю Скрябіна
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У мережі з'явився трейлер фільму "Місто, в якому не ходять гроші", знятого за однойменною повістю Кузьми Скрябіна. До вашої уваги дата виходу стрічки, а також сюжет історії, яку придумав Андрій Кузьменко. Дивіться відео та діліться враженнями!
Повість Кузьми Скрябіна "Місто, в якому не ходять гроші" увійшла до його дебютної збірки "Я, "Побєда" і Берлін" (2006 рік). Твір був написаний у жанрі фантастики постіндустріального періоду про дещо утопічну ідею безготівкового існування. У центрі історії – головна героїня Аліса, яка потрапила в закриту зону, де панують жорстокі закони "розплати" за товари.
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Сюжет фільму, який буде драмою з елементами фантасмагорії і трилера, повторює основні перипетії книжки. У ньому покажуть невеселу історію про Алісу, яка через збіг обставин опинилася в жахливому місті, де панують нечувана жорстокість і нелюдські порядки.
"Аліса переживає один із найтяжчих періодів свого життя: звільнили з роботи, хлопець пішов до іншої, вона в усьому розчарована і не розуміє, як жити далі. Тиняючись квартирою, знаходить якийсь квиток на потяг. Походження квитка невідоме, вказана в ньому станція – теж. Але Аліса вирішує, що це знак і відправляється у таємничу подорож", – йдеться в описі майбутньої стрічки. Творці фільму наголошують, що він змусить замислитися про цінність людського життя і свободи.
Місто, в якому не ходять гроші – дивитися трейлер фільму 2018 за повістю Кузьми:
Дата виходу фільму "Місто, в якому не ходять гроші" вже відома! Картина вийде в прокат 13 вересня 2018 року. Цікаво, що в фільмі лунає закадровий голос Кузьми Скрябіна, тож створюється враження, нібито він сам розповідає історію. Режисером стрічки стала Ганка Третяк.
Бюджет картини досить скромний і становить близько 3,2 млн грн.
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